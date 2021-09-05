Італія перенесе своє посольство з Афганістану до Катару
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Італія планує перенести своє посольство з Афганістану в Доху в Катарі, заявив у неділю міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, що є свідченням того, що західні дипломати перебувають за межами Афганістану після захоплення влади талібами. Про це інформує УНН з посиланням на агенство Reuters.
Деталі
Рішення Італії послідувало за повідомленням про те, що західні країни і Європейський союз, які закрили свої місії в Кабулі, можуть використовувати Катар в якості офшорного центру для своїх дипломатичних відносин з Афганістаном.
Багато дипломатів прилетіли до Катару, де з 2013 року розміщувався політичний офіс талібів, після евакуації столиці Афганістану наприкінці минулого місяця.
Китай, Іран, Пакистан, Росія та Туреччина тримають свої посольства в столиці Афганістану відкритими.
"Я сьогодні зустрінуся з еміром Катару, а потім з міністром закордонних справ, тому що ми маємо намір перенести посольство, яке ми мали в Кабулі, в Доху", - сказав Ді Майо. - Катар став центром дипломатичних відносин щодо цього афганського уряду, який формується".
Доповнення
Джерела в "Талібані" заявили, що його співзасновник мулла Абдул Гані Барадар очолить новий уряд Афганістану, який незабаром буде оголошено.
США призупинили операції у своєму посольстві в Кабулі 31 серпня, через день після того, як Вашингтон завершив виведення своїх військ з Афганістану, припинивши 20-річну війну, яка завершилася поверненням бойовиків "Талібану" до влади.