Італія надасть допомогу Україні у відновленні електромереж - голова МЗС

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За словами Таяні, Італія зробить внесок у підтримку української електроенергетики, яка зазнала серйозної шкоди внаслідок російських ракетних обстрілів.

Зокрема, італійські енергетичні компанії “поставлять необхідні технології для підтримки працездатності електромереж”.

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“Ми виступаємо за те, щоб зима пройшла без трагедій для українського народу”, — наголосив Таяні.

Він додав: “Немає миру без справедливості для українського народу”. Крім цього, Таяні сказав, що поки Україна перебуває під загрозою, “буде важко сідати за стіл переговорів”.

Також Таяні зазначив, що парламент Італії має ухвалити рішення щодо подальших поставок зброї Україні.

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