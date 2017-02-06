ІТ-гіганти США звернулися до суду проти Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Apple, Microsoft, Ebay, Google, Facebook, Twitter і десятки інших американських компаній звернулися до суду з експертним висновком проти указу Дональда Трампа про тимчасову заборону на в'їзд в США жителям семи мусульманських країн, передає УНН з посиланням на DW.
97 американських компаній на чолі з гігантами інформаційних технологій Apple, Google, Facebook і Microsoft звернулися до суду у зв'язку з указом президента США Д.Трампа про заборону на в'їзд у Сполучені Штати протягом найближчих 90 днів громадян семи держав. Увечері 5 лютого вони направили в федеральний апеляційний суд в Сан-Франциско свою правову оцінку ситуації.
Зокрема, на думку цих і ряду інших корпорацій, мігранти вносять істотний внесок у розвиток інновацій у США, а указ Д.Трампа сприяє дискримінації і суперечить закону. Компанії підкреслили, що така політика шкодить їхньому бізнесу, ускладнюючи процес працевлаштування та пошуку нових співробітників. Отже, вона загрожує перенесенням робочих процесів за межі Сполучених Штатів, сказано в листі. Документ, серед інших, підписали компанії Ebay, Intel, Netflix, Twitter, Levi Strauss, Uber і Lyft.
Нагадаємо, 4 лютого федеральний суд в Сіетлі прийняв постанову за позовом штату Вашингтон, яке накладає тимчасову заборону в масштабах всієї країни на виконання указу президента Д.Трампа, посилює імміграційний режим і тимчасово забороняє в'їзд в США громадян Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану та Ємену.
Слідом за цим апеляційний суд у Сан-Франциско відхилив термінове клопотання, подане адміністрацією Д.Трампа, про негайне зняття тимчасової заборони на виконання скандального указу. Судді мають намір докладно розглянути аргументи обох сторін. Тепер в цей правовий спір вступили і гіганти інформаційних і комунікаційних технологій.
Указ про заборону в'їзду до США для громадян семи держав Д.Трамп підписав 27 січня.