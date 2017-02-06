ІТ-гіганти США звернулися до суду проти Д.Трампа

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 50876 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 125942 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 132297 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 113217 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 126655 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 82787 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 91350 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97924 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89134 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 215731 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
2.1м/с
32%
Популярнi новини

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 32665 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 36349 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

09:00 • 14417 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 13920 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 36685 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 132304 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 215732 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 366896 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 302311 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 410839 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 6670 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 28993 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26107 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 113224 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 31437 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

ІТ-гіганти США звернулися до суду проти Д.Трампа

Київ • УНН

 • 7671 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Apple, Microsoft, Ebay, Google, Facebook, Twitter і десятки інших американських компаній звернулися до суду з експертним висновком проти указу Дональда Трампа про тимчасову заборону на в'їзд в США жителям семи мусульманських країн, передає УНН з посиланням на DW.

ІТ-гіганти США звернулися до суду проти Д.Трампа

97 американських компаній на чолі з гігантами інформаційних технологій Apple, Google, Facebook і Microsoft звернулися до суду у зв'язку з указом президента США Д.Трампа про заборону на в'їзд у Сполучені Штати протягом найближчих 90 днів громадян семи держав. Увечері 5 лютого вони направили в федеральний апеляційний суд в Сан-Франциско свою правову оцінку ситуації.

Зокрема, на думку цих і ряду інших корпорацій, мігранти вносять істотний внесок у розвиток інновацій у США, а указ Д.Трампа сприяє дискримінації і суперечить закону. Компанії підкреслили, що така політика шкодить їхньому бізнесу, ускладнюючи процес працевлаштування та пошуку нових співробітників. Отже, вона загрожує перенесенням робочих процесів за межі Сполучених Штатів, сказано в листі. Документ, серед інших, підписали компанії Ebay, Intel, Netflix, Twitter, Levi Strauss, Uber і Lyft.

Нагадаємо, 4 лютого федеральний суд в Сіетлі прийняв постанову за позовом штату Вашингтон, яке накладає тимчасову заборону в масштабах всієї країни на виконання указу президента Д.Трампа, посилює імміграційний режим і тимчасово забороняє в'їзд в США громадян Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану та Ємену.

Слідом за цим апеляційний суд у Сан-Франциско відхилив термінове клопотання, подане адміністрацією Д.Трампа, про негайне зняття тимчасової заборони на виконання скандального указу. Судді мають намір докладно розглянути аргументи обох сторін. Тепер в цей правовий спір вступили і гіганти інформаційних і комунікаційних технологій.

Указ про заборону в'їзду до США для громадян семи держав Д.Трамп підписав 27 січня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,583.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,575.75