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ІТ-гиганты США обратились в суд против Д.Трампа

Киев • УНН

 • 7671 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Apple, Microsoft, Ebay, Google, Facebook, Twitter и десятки других американских компаний обратились в суд с экспертным заключением против указа Дональда Трампа о временном запрете на въезд в США жителям семи мусульманских стран, передает УНН со ссылкой на DW.

ІТ-гиганты США обратились в суд против Д.Трампа

97 американских компаний во главе с гигантами информационных технологий Apple, Google, Facebook и Microsoft обратились в суд в связи с указом президента США Д.Трампа о запрете на въезд в Соединенные Штаты в течение ближайших 90 дней граждан семи стран. Вечером 5 февраля они направили в федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско свою правовую оценку ситуации.

В частности, по мнению этих и ряда других компаний, мигранты вносят существенный вклад в развитие инноваций в США, а указ Д.Трампа способствует дискриминации и противоречит закону. Компании подчеркнули, что такая политика вредит их бизнесу, усложняя процесс трудоустройства и поиска новых сотрудников. А значит, она грозит переносом рабочих процессов за пределы Соединенных Штатов, говорится в письме. Документ, среди прочих, подписали компании Ebay, Intel, Netflix, Twitter, Levi Strauss, Uber и Lyft.

Напомним, 4 февраля федеральный суд в Сиэтле принял постановление по иску штата Вашингтон, которое накладывает временный запрет в масштабах всей страны во исполнение указа президента Д.Трампа, усиливает иммиграционный режим и временно запрещает въезд в США граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сирии , Сомали, Судана и Йемена.

Вслед за этим апелляционный суд в Сан-Франциско отклонил срочное ходатайство, поданное администрацией Д.Трампа, о немедленном снятии временного запрета на выполнение скандального указа. Судьи намерены подробно рассмотреть аргументы обеих сторон. Теперь в этот правовой спор вступили и гиганты информационных и коммуникационных технологий.

Указ о запрете въезда в США для граждан семи стран Д.Трамп подписал 27 января.

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