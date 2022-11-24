ISW: Кремль збиває з пантелику Захід, щоб змусити Україну піти на переговори

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"Прессекретар Кремля дмитро пєсков 21 листопада заявив, що зміна чинної влади в Україні не є метою російської "спеціальної військової операції" в Україні, зазначивши, що президент росії "вже говорив про це", хоча сам путін по суті говорив прямо протилежні речі", — пишуть аналітики.

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Затуманювання Кремлем своїх цілей, ймовірно, розраховане на західну аудиторію, проте, збиває з пантелику російських прихильників війни. Один із "воєнкорів" у відповідь на заяву пєскова саркастично зауважив, що росія веде війну без чіткої мети.

Нерішучість Кремля у питанні публічної прихильності до екстремальної ідеології та продовження війни також викликає подив у пропагандистів, які проповідують таку ідеологію російським масам.

Російський диктатор загалом прагне балансувати між різкими націоналістичними тезами, щоб заручитися підтримкою націоналістично налаштованого суспільства, і більш поміркованими тезами, щоб зберегти підтримку решти російського населення.

Військові невдачі росії та зростаючі жертви, яких путін вимагає від російського народу для продовження вторгнення, роблять його навмисне затуманювання розуму та спроби риторичного балансування більш рельєфними, розпалюючи невдоволення серед критично важливих груп населення.

Нагадаємо

В одному з минулих звітів експерти ISW зазначали, що російська влада продовжує посилювати контроль над інформаційним простором, який все більше наповнюється критикою в адресу російських військових – як усередині країни, так і за її межами.