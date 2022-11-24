ISW: Кремль сбивает с толку Запад, чтобы заставить Украину пойти на переговоры

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"Пресс-секретарь Кремля дмитрий песков 21 ноября заявил, что смена действующей власти в Украине не является целью российской "специальной военной операции" в Украине, отметив, что президент россии "уже говорил об этом", хотя сам путин по сути говорил прямо противоположные вещи", — пишут аналитики.

Детали

Затуманивание Кремлем своих целей, вероятно, рассчитанное на западную аудиторию, тем не менее, сбивает с толку российских сторонников войны. Один из "военкоров" в ответ на заявление пескова саркастически заметил, что россия ведет войну без четкой цели.

Нерешительность Кремля в вопросе публичной приверженности экстремальной идеологии и продолжению войны также вызывает недоумение у пропагандистов, проповедующих такую идеологию российским массам.

Российский диктатор в целом стремится балансировать между резкими националистическими тезисами, чтобы заручиться поддержкой националистически настроенного общества, и более умеренными тезисами, чтобы сохранить поддержку остальной части российского населения.

Военные неудачи россии и растущие жертвы, которых путин требует от российского народа для продолжения вторжения, делают его намеренное затуманивание рассудка и попытки риторического балансирования более рельефными, разжигая недовольство среди критически важных групп населения.

Напомним

В одном из прошлых отчётов эксперты ISW отмечали, что российские власти продолжают усиливать контроль над информационным пространством, которое все больше наполняется критикой в ​​адрес российских военных – как внутри страны, так и за ее пределами.