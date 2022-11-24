ISW: Кремль сбивает с толку Запад, чтобы заставить Украину пойти на переговоры
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Кремль не отступил от своих максималистских целей по восстановлению контроля над Украиной, а лишь частично затеняет цели россии, чтобы ввести в заблуждение западные страны и заставить их оказать давление на Украину, чтобы она попросила о мире.
Об этом пишут в очередной сводке эксперты американского института изучения войны (ISW), информирует УНН.
Цитата
"Пресс-секретарь Кремля дмитрий песков 21 ноября заявил, что смена действующей власти в Украине не является целью российской "специальной военной операции" в Украине, отметив, что президент россии "уже говорил об этом", хотя сам путин по сути говорил прямо противоположные вещи", — пишут аналитики.
Детали
Затуманивание Кремлем своих целей, вероятно, рассчитанное на западную аудиторию, тем не менее, сбивает с толку российских сторонников войны. Один из "военкоров" в ответ на заявление пескова саркастически заметил, что россия ведет войну без четкой цели.
Нерешительность Кремля в вопросе публичной приверженности экстремальной идеологии и продолжению войны также вызывает недоумение у пропагандистов, проповедующих такую идеологию российским массам.
Российский диктатор в целом стремится балансировать между резкими националистическими тезисами, чтобы заручиться поддержкой националистически настроенного общества, и более умеренными тезисами, чтобы сохранить поддержку остальной части российского населения.
Военные неудачи россии и растущие жертвы, которых путин требует от российского народа для продолжения вторжения, делают его намеренное затуманивание рассудка и попытки риторического балансирования более рельефными, разжигая недовольство среди критически важных групп населения.
Напомним
В одном из прошлых отчётов эксперты ISW отмечали, что российские власти продолжают усиливать контроль над информационным пространством, которое все больше наполняется критикой в адрес российских военных – как внутри страны, так и за ее пределами.