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ISW: ймовірно, путін зосередився на посиленні економічного контролю білорусі

ISW: ймовірно, путін зосередився на посиленні економічного контролю білорусі

Київ • УНН

 • 851670 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російський диктатор володимир путін, ймовірно, зосередився на посиленні економічного контролю рф над білоруссю. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

У ході зустрічі з олександром лукашенком він наголосив на важливості створення спільної системи непрямих податків, а також посилення заходів щодо формування загальних стандартів для російських та білоруських промислових підприємств, а також уніфікацію білоруського та російського торговельного законодавства.

За його словами, російські та білоруські офіційні особи зосереджені на заходах щодо імпортозаміщення. Країни також продовжують процес створення спільного ринку нафти та газу та працюють над підготовкою угоди про формування єдиного ринку електроенергії.

Аналітики ISW зазначають, що таким чином, кремль, ймовірно, намагається максимально інтегрувати білоруську промислову базу до свого оборонного комплексу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ISW: путін створює умови для подальших репресій на окупованих територіях України 

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