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ISW: вероятно, путин сосредоточился на усилении экономического контроля беларуси

ISW: вероятно, путин сосредоточился на усилении экономического контроля беларуси

Киев • УНН

 • 851668 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российский диктатор владимир путин, вероятно, сосредоточился на усилении экономического контроля рф над беларусью. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

В ходе встречи с александром лукашенко он подчеркнул важность создания общей системы косвенных налогов, а также усиления мер по формированию общих стандартов для российских и белорусских промышленных предприятий, а также унификации белорусского и российского торгового законодательства.

По его словам, российские и белорусские официальные лица сосредоточены на мерах по импортозамещению. Страны также продолжают процесс создания общего рынка нефти и газа и работают над подготовкой соглашения о формировании единого рынка электроэнергии.

Аналитики ISW отмечают, что таким образом, кремль, вероятно, пытается максимально интегрировать белорусскую промышленную базу в свой оборонный комплекс.

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