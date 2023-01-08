ISW: російські окупанти далекі від оперативного оточення Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські загарбники все ще далекі від оперативного оточення Бахмута, передає УНН.
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ISW пише, що успіхи російських військ у Соледарі не свідчать про їхнє неминуче оточення Бахмута, всупереч заявам російських джерел. Аналітики зазначають, що, незважаючи на різні заяви і повідомлення, російські війська все ще далекі від оперативного оточення Бахмута.
Крім цього, Інститут пише, що росія продовжує використовувати релігію як зброю для інформаційних операцій та дискредитації України.
ISW повідомляє, що російські війська продовжують виснажувати свій ракетний арсенал, але, ймовірно, зможуть і надалі загрожувати українській критичній інфраструктурі та цивільному населенню в найближчій перспективі.
Нагадаємо
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що президента рф володимира путіна піддали критиці за оголошене так зване різдвяне “перемир’я”.