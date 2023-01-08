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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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ISW: российские оккупанты далеки от оперативного окружения Бахмута

Киев • УНН

 • 710167 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские захватчики все еще далеки от оперативного окружения Бахмута, передает УНН.

ISW: российские оккупанты далеки от оперативного окружения Бахмута

Детали

ISW пишет, что успехи российских войск в Соледаре не свидетельствуют об их неизбежном окружении Бахмута, вопреки заявлениям российских источников. Аналитики отмечают, что, несмотря на различные заявления и сообщения, российские войска все еще далеки от оперативного окружения Бахмута.

Кроме этого, Институт пишет, что россия продолжает использовать религию как оружие для информационных операций и дискредитации Украины.

ISW сообщает, что российские войска продолжают истощать свой ракетный арсенал, но, вероятно, смогут и в дальнейшем угрожать украинской критической инфраструктуре и гражданскому населению в ближайшей перспективе.

Напомним 

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что президента рф владимира путина подвергли критике за объявленное так называемое рождественское “перемирие”.

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