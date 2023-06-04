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ISW: пригожин без дозволу кремля пригрозив, що “вагнеревці” можуть піти на бєлгород

Київ • УНН

 • 1190335 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Ватажок ПВК “вагнер” евген пригожин, скориставшсь скористався загальним невдоволенням росіян безпекою на кордоні бєлгородської області, пригрозив, що може піти на бєлгород. Військове керівництво рф дозволу на подібні заяви чи дії не давало. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.

ISW: пригожин без дозволу кремля пригрозив, що “вагнеревці” можуть піти на бєлгород

Деталі 

пригожин заявив, що ПВК "вагнер" не чекатиме запрошення або дозволу від міноборони на оборону бєлгородської області та усунення загрози. Погрози ватажка “вагнера” ґрунтуються на скаргах інших відомих діячів інформаційного простору про те, що російська влада не зробила достатньо для захисту прикордонних районів від наслідків війни.

Ба більше, він  може прагнути, щоб війська “вагнера” взяли на себе основну або виключну відповідальність за вісь на українському полі дій. І це тоді, коли ПВК відійшли від цієї ролі в районі Бахмута.

пригожин може розглядати білгородсько-український кордон як досить легку лінію фронту для захисту, оскільки набіги на росію досі відбувалися у вкрай обмеженому масштабі. Розгортання сил “вагнера” на кордоні з бєлгородом дозволило б пригожину зберегти свою позицію командувача фронтовими силами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Бахмуті ситуація умовно стабільна, вагнерівці остаточно ще не залишили місто - Маляр

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