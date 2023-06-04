ISW: пригожин без разрешения кремля пригрозил, что "вагнеровцы" могут пойти на белгород

Детали

пригожин заявил, что ЧВК "вагнер" не будет ждать приглашения или разрешения от минобороны на оборону белгородской области и устранение угрозы. Угрозы главаря “вагнера” основываются на жалобах других известных деятелей информационного пространства о том, что российские власти не сделали достаточно для защиты приграничных районов от последствий войны.

Более того, он может стремиться к тому, чтобы войска “вагнера” взяли на себя основную или исключительную ответственность за ось на украинском поле действий. И это тогда, когда ЧВК отошли от этой роли в районе Бахмута.

пригожин может рассматривать белгородско-украинскую границу как достаточно легкую линию фронта для защиты, поскольку набеги на россию до сих пор происходили в крайне ограниченном масштабе. Развертывание сил “вагнера” на границе с белгородом позволило бы пригожину сохранить свою позицию командующего фронтовыми силами.

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