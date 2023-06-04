ISW: пригожин без разрешения кремля пригрозил, что "вагнеровцы" могут пойти на белгород
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Главарь ЧВК “вагнер” евген пригожин, воспользовавшись всеобщим недовольством россиян безопасностью на границе белгородской области, пригрозил, что может пойти на белгород. Военное руководство рф разрешения на подобные заявления или действия не давало. Об этом сообщает Институт изучения войны, пишет УНН.
Детали
пригожин заявил, что ЧВК "вагнер" не будет ждать приглашения или разрешения от минобороны на оборону белгородской области и устранение угрозы. Угрозы главаря “вагнера” основываются на жалобах других известных деятелей информационного пространства о том, что российские власти не сделали достаточно для защиты приграничных районов от последствий войны.
Более того, он может стремиться к тому, чтобы войска “вагнера” взяли на себя основную или исключительную ответственность за ось на украинском поле действий. И это тогда, когда ЧВК отошли от этой роли в районе Бахмута.
пригожин может рассматривать белгородско-украинскую границу как достаточно легкую линию фронта для защиты, поскольку набеги на россию до сих пор происходили в крайне ограниченном масштабе. Развертывание сил “вагнера” на границе с белгородом позволило бы пригожину сохранить свою позицию командующего фронтовыми силами.
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