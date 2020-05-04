"Історія твого WAUDOG": розкажи, як чотирилапий улюбленець з'явився в твоєму житті
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Беріть участь в конкурсі від компанії COLLAR: розкажи "Історію твого WAUDOG" і отримай приз.
"Команда COLLAR хоче нагадати, наскільки ж краще стає життя з чотириногими друзями. Адже карантин відбивається не тільки на людях, але і на тваринах. Через страх зараження або стресу деякі навіть відмовляються від чотириногих улюбленців, а допомога притулкам зараз сильно скоротилася. Давайте разом пригадаємо історію - як він або вона з'явилися у вашому житті і як змінили її. COLLAR Company запускає конкурс "Історія твого WAUDOG"", - розповідають ініціатори про ідею конкурсу.
Взяти участь дуже просто:
Розкажіть в Facebook або Instagram свою історію про те, як у Вас з'явився Ваш вихованець і як він змінив Ваше життя. Фото і відео вітаються. Обов'язково поставте хештег #mywaudog - так ми зможемо її знайти!
Заповніть коротку анкету зворотного зв'язку за посиланням https://is.gd/KgWfdn
Після цього чекайте гарантований подарунок* - розумний адреснік WAUDOG з QR-кодом, який дозволить швидко знайти вихованця, де б той не був.
По завершенні конкурсу (15.06) TM WAUDOG вручить набір амуніції авторам трьох історій**.
Розкажіть ВАУ-історії своїх вихованців так, щоб Ваші читачі теж захотіли собі хвостатих друзів!
* Доставка подарунків по Україні за рахунок одержувачів
** будуть визначені: 1) найбільш цікава історія
2) історія з притулку визначена партнером
3) історія обрана через: https://www.fanpagekarma.com/