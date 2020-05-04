“История твоего WAUDOG”: расскажи, как четверолапый любимец появился в твоей жизни

“Команда COLLAR хочет напомнить, насколько же лучше становится жизнь с четвероногими друзьями. Ведь карантин отражается не только на людях, но и на животных. Из-за страха заражения или стресса некоторые даже отказываются от четвероногих любимцев, а помощь приютам сейчас сильно сократилась. Давайте вместе вспомним историю — как он или она появились в вашей жизни и как изменили её. COLLAR Company запускает конкурс „История твоего WAUDOG“”, — рассказывают инициаторы об идее конкурса.

Поучаствовать очень просто:

Расскажите в Facebook или Instagram свою историю о том, как у Вас появился Ваш питомец и как он изменил Вашу жизнь. Фото и видео приветствуются. Обязательно поставьте хэштег #mywaudog — так мы сможем её найти!

Заполните короткую анкету обратной связи по ссылке https://is.gd/KgWfdn

После этого ожидайте гарантированный подарок* — умный адресник WAUDOG с QR-кодом, который позволит быстро найти питомца, где бы тот ни был.

В завершение конкурса (15.06) TM WAUDOG вручит набор амуниции авторам трех историй**.

Расскажите ВАУ-истории своих питомцев так, чтобы Ваши читатели тоже захотели себе хвостатых друзей!

*доставка подарков по Украине за счёт получателей

** будут определены: 1) наиболее интересная история

2) история из приюта определённая партнёром

3) история выбрана через: https://www.fanpagekarma.com/