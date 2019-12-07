"Історія Лізи": виробники та режисер фільму не вважають жорстокою сцену з цуценятами, яка обурила зоозахисників

“Від імені виробників кінофільму "Історія Лізи“ перепрошуємо за перевищення градусу емоційного напруження у кадрах фільму, які викликали резонанс серед аудиторії, небайдужої до долі тварин. З абсолютною відповідальністю заявляємо, що жодна жива істота не постраждала фізично в процесі фільмування. У процесі зйомки були дотримані всі необхідні правила обережності, засоби для забезпечення безпеки”, — повідомили у кінокомпанії.

Вони також зазначили, що з вересня 2017 року — коли проходили зйомки — і до сьогоднішнього дня вже встигли вирости самі цуценята та їхнє потомство.

“Творча група стрічки також ставиться із засудженням до будь-яких актів насильства, відповідно до моральних принципів сучасного суспільства”, — зазначили у “Trueman Production Co”.

Своєю чергою, режисер стрічки Олександр Жовна повідомив кореспонденту УНН, що не розцінює цю сцену з цуциками як прояв садизму.

“Я її так не розцінюю. Пишуть так заголовок — "Садизм на екрані“. Наскільки я знаю, садизм — це коли людина знущається над твариною чи людиною, і отримує задоволення від того. Ви можете уявити знімальну групу, в складі якої 20 чоловік — і всі садисти? А головний "садист“ там був ветеринарний лікар і самі господарі собак”, — розповів Жовна.

Він переконаний, що ця сцена необхідна фільму, проте, на його думку, її не мало сенсу відтворювати графічно, адже ніякої загрози тваринам не було. Сцену зняли за один дубль.

“Ми там знімали на GoPro. Це було на глибині 40 см, влітку, в теплій воді. У нас же залишився робочий матеріал, коли вони падають у воду, а потім тут же їх підхоплює така хватка. На тому все і закінчилось”, — розповів режисер.

Він також зазначив, що НВО придбали цей фільм для показу у 14 країнах Європи, і, за його інформацією, ні у кого такої реакції, як у зоозахисників, не було.

Нагадаємо, у Державному агентстві України з питань кіно зазначили, що знали про сцену у фільмі “Історія Лізи”, де цуценята тонуть у воді. Проте, агентство не може цензурувати творчі концепції авторів фільмів.



Як раніше повідомляв УНН, зооактивістів організації UAnimals обурили кадри з трейлеру української стрічки “Історія Лізи”, де цуценят топлять у воді. В організації зажадали пояснень від режисера та Держкіно України.



