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"История Лизы": производители и режиссер фильма не считают жестокой сцену со щенками, возмутившую зоозащитников

"История Лизы": производители и режиссер фильма не считают жестокой сцену со щенками, возмутившую зоозащитников

Киев  •  УНН

 • 22235 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Производители фильма "История Лизы" извинились за превышение градуса эмоционального напряжения в кадрах фильма, где тонут щенки, что так возмутили зоозащитников. В то же время они отметили, что щенки находились в полной безопасности во время съемок. Об этом корреспондент УНН узнал из ответа на запрос от кинокомпании.

"От имени производителей кинофильма "История Лизы" извиняемся за превышение градуса эмоционального напряжения в кадрах фильма, которые вызвали резонанс среди аудитории, неравнодушной к судьбе животных. С абсолютной ответственностью заявляем, что ни одно живое существо не пострадало физически в процессе съемки. В процессе съемки были соблюдены все необходимые правила предосторожности, средства для обеспечения безопасности", - сообщили в кинокомпании.

Они также отметили, что с сентября 2017 года - когда проходили съемки - и до сегодняшнего дня уже успели вырасти сами щенки и их потомство.

"Творческая группа фильма также относится с осуждением к любым актам насилия, в соответствии с моральными принципами современного общества", - отметили в "Trueman Production Co".

В свою очередь, режиссер ленты Александр Жовна сообщил корреспонденту УНН, что не расценивает эту сцену с щенками как проявление садизма.

"Я ее так не расцениваю. Пишут так заголовок - "Садизм на экране". Насколько я знаю, садизм - это когда человек издевается над животным или человеком, и получает удовольствие от этого. Вы можете представить съемочную группу, в составе которой 20 человек - и все садисты? А главный "садист" там был ветеринарный врач и сами хозяева собак", - рассказал Жовна.

Он убежден, что эта сцена необходима фильму, однако, по его мнению, ее не имело смысла воспроизводить графически, ведь никакой угрозы животным не было. Сцену сняли за один дубль.

"Мы там снимали на GoPro. Это было на глубине 40 см, летом, в теплой воде. У нас же остался рабочий материал, когда они падают в воду, а потом тут же их подхватывает такая хватка. На том все и закончилось", - рассказал режиссер.

Он также отметил, что НВО приобрели фильм для показа в 14 странах Европы, и, по его информации, ни у кого такой реакции, как у зоозащитников, не было.

Напомним, в Государственном агентстве Украины по вопросам кино отметили, что знали о сцене в фильме "История Лизы", где щенки тонут в воде. Однако, агентство не может цензурировать творческие концепции авторов фильмов.

Как ранее сообщал УНН, зооактивистив организации UAnimals возмутили кадры из трейлера украинского фильма "История Лизы", где щенков топят в воде. В организации потребовали объяснений от режиссера и Госкино Украины.

Украинские Национальные Новости

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