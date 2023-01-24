Історичний показник: у Нідерландах зросла кількість охочих стати донорами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У 2022 році у Нідерландах кількість охочих стати донорами зросла до 285. Це є найвищим показником за всю історію, інформує УНН з посиланням на NOS.
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“Минулого року кількість людей, які готові пожертвувати органи у разі смерті, зросла до 285. За даними Нідерландського фонду трансплантації (NTS), це найвищий показник за рік”, - йдеться в повідомленні.
На початку пандемії коронавірусу спостерігалося значне зниження кількості донорських органів та трансплантацій.
“285 пожертвувань органів звучить як небагато, але це найбільше число за всю історію”, - сказали в нідерландському фонді трансплантації (NTS).
Доповнення
Минулого року було проведено 1402 трансплантації органів як від живих, так і від померлих донорів. Це на 162 більше, ніж роком раніше. У результаті списки очікування в багатьох категоріях також стали коротшими. 31 грудня 2022 року в черзі на отримання нового органу в Нідерландах стояло 1247 осіб, що на 50 менше, ніж роком раніше.