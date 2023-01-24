Исторический показатель: в Нидерландах выросло количество желающих стать донорами

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“В прошлом году количество людей, готовых пожертвовать органы в случае смерти, возросло до 285. По данным Нидерландского фонда трансплантации (NTS), это самый высокий показатель за год”, - говорится в сообщении.

В начале пандемии коронавируса наблюдалось значительное снижение количества донорских органов и трансплантаций.

“285 пожертвований органов звучит как немного, но это самое большое число за всю историю”, - сказали в нидерландском фонде трансплантации (NTS).

Дополнение



В прошлом году было проведено 1402 трансплантации органов как от живых, так и от умерших доноров. Это на 162 больше, чем годом ранее. В результате списки ожидания во многих категориях также стали короче. 31 декабря 2022 года в очереди на получение нового органа в Нидерландах стояло 1247 человек, что на 50 меньше, чем годом ранее.