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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Исторический показатель: в Нидерландах выросло количество желающих стать донорами

Киев • УНН

 • 955749 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В 2022 году в Нидерландах количество желающих стать донорами выросло до 285. Это является самым высоким показателем за всю историю, информирует УНН со ссылкой на NOS.

Исторический показатель: в Нидерландах выросло количество желающих стать донорами

Цитата

“В прошлом году количество людей, готовых пожертвовать органы в случае смерти, возросло до 285. По данным Нидерландского фонда трансплантации (NTS), это самый высокий показатель за год”, - говорится в сообщении.

В начале пандемии коронавируса наблюдалось значительное снижение количества донорских органов и трансплантаций.

“285 пожертвований органов звучит как немного, но это самое большое число за всю историю”, - сказали в нидерландском фонде трансплантации (NTS).

Дополнение

В прошлом году было проведено 1402 трансплантации органов как от живых, так и от умерших доноров. Это на 162 больше, чем годом ранее. В результате списки ожидания во многих категориях также стали короче. 31 декабря 2022 года в очереди на получение нового органа в Нидерландах стояло 1247 человек, что на 50 меньше, чем годом ранее.

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