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Іспанський тенісист встановив рекорд за кількістю проведених турнірів "Великого шолому"

Іспанський тенісист встановив рекорд за кількістю проведених турнірів "Великого шолому"

Київ • УНН

 • 7033 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. 36-річний Фелісіано Лопес увійшов в історії світового тенісу, оновивши рекорд Відкритої серії з тенісу за кількістю проведених турнірів категорії “Великого шолому”, передає УНН з посиланням на сайт Вімблдону.

Іспанець Фелісіано Лопес став першим гравцем в історії Відкритої ери тенісу серед чоловіків і жінок (початок датований з 1968 року), який взяв участь вже в 66 турнірах серії “Великого шолома” в одиночному розряді поспіль. 36-річний спортсмен на один турнір обійшов володаря попереднього рекорду швейцарця Роджера Федерера (65).

“Я дуже радий. У минулому я і уявити не міг, що майже в 37 років буду грати на „Великих шоломах“, мати можливість боротися з кращими тенісистами світу. Коли я почав грати „Вімблдон“, то іспанці й гадки не мали, що доб’ються якихось гідних результатів на траві. Але після мого успішного виступу і після виграшів Надаля, іспанці почали чекати від себе більшого. Це був важливий момент для іспанських гравців”, — зізнався 70 номер світової генерації АТР.

Відзначимо, що у першому колі основної сітки Лопес в трьох сетах здолав опір 88 ракетки світу аргентинця Дельбоніса.

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