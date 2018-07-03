Іспанський тенісист встановив рекорд за кількістю проведених турнірів "Великого шолому"

Іспанець Фелісіано Лопес став першим гравцем в історії Відкритої ери тенісу серед чоловіків і жінок (початок датований з 1968 року), який взяв участь вже в 66 турнірах серії “Великого шолома” в одиночному розряді поспіль. 36-річний спортсмен на один турнір обійшов володаря попереднього рекорду швейцарця Роджера Федерера (65).

“Я дуже радий. У минулому я і уявити не міг, що майже в 37 років буду грати на „Великих шоломах“, мати можливість боротися з кращими тенісистами світу. Коли я почав грати „Вімблдон“, то іспанці й гадки не мали, що доб’ються якихось гідних результатів на траві. Але після мого успішного виступу і після виграшів Надаля, іспанці почали чекати від себе більшого. Це був важливий момент для іспанських гравців”, — зізнався 70 номер світової генерації АТР.

Відзначимо, що у першому колі основної сітки Лопес в трьох сетах здолав опір 88 ракетки світу аргентинця Дельбоніса.