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Испанский теннисист установил рекорд по количеству проведенных турниров "Большого шлема"

Испанский теннисист установил рекорд по количеству проведенных турниров "Большого шлема"

Киев  •  УНН

 • 7033 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. 36-летний Фелисиано Лопес вошел в историю мирового тенниса, обновив рекорд Открытой серии по теннису по количеству проведенных турниров категории “Большого шлема”, передает УНН со ссылкой на сайт Уимблдона.

Испанец Фелисиано Лопес стал первым игроком в истории Открытой эры тенниса среди мужчин и женщин (начало датированно с 1968 года), принял участие уже в 66 турнирах серии “Большого шлема” в одиночном разряде подряд. 36-летний спортсмен на один турнир обошел обладателя предыдущего рекорда швейцарца Роджера Федерера (65).

“Я очень рад. В прошлом я и представить не мог, что почти в 37 лет буду играть на „Больших шлемах“, иметь возможность бороться с лучшими теннисистами мира. Когда я начал играть „Уимблдон“, то испанцы и не подозревали, что добьются каких-то достойных результатов на траве. Но после моего успешного выступления и после выигрышей Надаля, испанцы стали ждать от себя большего. Это был важный момент для испанских игроков”, — признался 70 номер мировой генерации АТР.

Отметим, что в первом круге основной сетки Лопес в трех сетах одолел сопротивление 88 ракетки мира аргентинца Дельбониса.

Украинские Национальные Новости

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