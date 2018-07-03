Испанский теннисист установил рекорд по количеству проведенных турниров "Большого шлема"

Испанец Фелисиано Лопес стал первым игроком в истории Открытой эры тенниса среди мужчин и женщин (начало датированно с 1968 года), принял участие уже в 66 турнирах серии “Большого шлема” в одиночном разряде подряд. 36-летний спортсмен на один турнир обошел обладателя предыдущего рекорда швейцарца Роджера Федерера (65).

“Я очень рад. В прошлом я и представить не мог, что почти в 37 лет буду играть на „Больших шлемах“, иметь возможность бороться с лучшими теннисистами мира. Когда я начал играть „Уимблдон“, то испанцы и не подозревали, что добьются каких-то достойных результатов на траве. Но после моего успешного выступления и после выигрышей Надаля, испанцы стали ждать от себя большего. Это был важный момент для испанских игроков”, — признался 70 номер мировой генерации АТР.

Отметим, что в первом круге основной сетки Лопес в трех сетах одолел сопротивление 88 ракетки мира аргентинца Дельбониса.