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Іспанський режисер П.Альмодовар очолив журі Каннського кінофестивалю

Іспанський режисер П.Альмодовар очолив журі Каннського кінофестивалю

Київ • УНН

 • 7517 перегляди

КИЇВ. 31. січня. УНН. Головою журі 70-го Каннського кінофестивалю став іспанський режисер Педро Альмодовар, передає УНН з посиланням на ВВС.

67-річний іспанський режисер, сценарист і письменник Педро Альмодовар в цьому році очолить журі Каннського фестивалю. Як зазначають організатори фестивалю, що режисер стане першим іспанцем, який очолив журі престижного фестивалю.

На рахунку іспанського режисера дві “Золоті пальмові гілки” Каннського кінофестивалю та дві статуетки “Оскара” у номінації “кращий іноземний фільм” та “кращий сценарій”.

70-й Каннський фестиваль цього року відбудеться у Франції з 17 по 28 травня.

Як повідомляв УНН, хакери атакували онлайн-касу кінофестивалю у США.

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