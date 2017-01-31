Испанский режиссер П.Альмодовар возглавил жюри Каннского кинофестиваля

67-летний испанский режиссер, сценарист и писатель Педро Альмодовар в этом году возглавит жюри Каннского фестиваля. Как отмечают организаторы фестиваля, режиссер станет первым испанцем, который возглавил жюри престижного фестиваля.

На счету испанского режиссера две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля и две статуэтки "Оскара" в номинации "лучший иностранный фильм" и "лучший сценарий".

70-й Каннский фестиваль в этом году пройдет во Франции с 17 по 28 мая.

Как сообщал УНН, хакеры атаковали онлайн-кассу кинофестиваля в США.