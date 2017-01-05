Іспанський півзахисник Моха повернувся до складу "Олімпіку"

Іспансько-марокканський футболіст був орендований “Хімнастіком” влітку 2016 року терміном на 1 рік. Однак угода була достроково розірвано за обопільною згодою сторін.

Повідомляється, що Моха найближчим часом повинен повернутися в “Олімпік”.

Варто відзначити, що у складі представника останньої команди іспанської Сегунди “Хімнастіка”, Моха провів 8 матчів і забив 1 гол.

Нагадаємо, що Моха розпочав виступи за “Олімпік” з 2014 року і провів 46 поєдинків (6 голів).