Іспанський півзахисник Моха повернувся до складу "Олімпіку"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Атакуючий іспанський півзахисник Моха, після проведеного проміжку в оренді в іспанському “Хімнастіку”, повернувся у стан донецького “Олімпіку”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Олімпіку”.
Іспансько-марокканський футболіст був орендований “Хімнастіком” влітку 2016 року терміном на 1 рік. Однак угода була достроково розірвано за обопільною згодою сторін.
Повідомляється, що Моха найближчим часом повинен повернутися в “Олімпік”.
Варто відзначити, що у складі представника останньої команди іспанської Сегунди “Хімнастіка”, Моха провів 8 матчів і забив 1 гол.
Нагадаємо, що Моха розпочав виступи за “Олімпік” з 2014 року і провів 46 поєдинків (6 голів).