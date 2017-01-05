Испанский полузащитник Моха вернулся в состав "Олимпик"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Атакующий испанский полузащитник Моха, после проведенного промежутка в аренде в испанском "Химнастик", вернулся в состояние донецкого "Олимпика", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Олимпика".
Испанско-марокканский футболист был арендован "Химнастик" летом 2016 сроком на 1 год. Однако соглашение было досрочно расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Сообщается, что Моха в ближайшее время должен вернуться в "Олимпик".
Стоит отметить, что в составе представителя последней команды испанской Сегунды "Химнастик", Моха провел 8 матчей и забил 1 гол.
Напомним, что Моха начал выступления за "Олимпик" с 2014 года и провел 46 поединков (6 голов).