Іспанські соціалісти перемагають на виборах в Андалусії

ІСРП дістається 33 з 109 крісел в парламенті Андалусії. За соціалістами слідує консервативна Народна партія (НП) з 26 мандатами. Центристська партія “Громадяни” отримує 21 місце, ліва коаліція “Андалусія, вперед” — 17. Вперше в регіональну палату проходить крайня права політична сила “Вокс” з 12 кріслами.

Як уточнила влада автономії, явка на виборах склала 58,56%. Ця цифра нижче активності виборців за підсумками останнього волевиявлення в Андалусії в 2015 році, коли цей показник склав 62,3%.

Соціалістична партія, яку в регіоні очолює Сусана Діас, з самого початку була претендентом на перемогу. ІСРП перебуває при владі в Андалусії вже понад три десятиліття. Отриманий результат за підсумками поточних виборів — найгірший в історії соціалістів в цьому автономному співтоваристві.

Крім того, ІСРП не вдається отримати абсолютну більшість в парламенті Андалусії, щоб безперешкодно сформувати регіональний уряд. Це означає, що соціалістам доведеться вести переговори з іншими політичними силами з даного питання. Не виключається, що, навіть незважаючи на консультації з іншими партіями, ІСРП не вдасться заручитися необхідною підтримкою, щоб затвердити свій уряд в Андалусії.

У свою чергу союз можуть укласти НП, “Громадяни” і “Вокс”, які в цілому отримують 59 крісел в парламенті регіону.