Іспанська поліція вилучила найбільшу в історії партію марихуани вартістю 64 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Іспанська поліція вилучила 32 тонни упакованої марихуани вуличною вартістю щонайменше 64 мільйони євро (63,74 мільйона доларів), що, за їхніми словами, є найбільшою кількістю, коли-небудь знайденою в Іспанії або на міжнародному рівні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Поліція провела ряд рейдів на фермах і виробничих підприємствах по всій Іспанії в рамках операції під назвою "Сади". Було заарештовано дев'ять чоловіків і 11 жінок у віці від 20 до 59 років.
"Цивільна гвардія вилучила найбільшу схованку розфасованої марихуани, знайдену до цього часу. Це було еквівалентно приблизно 1,1 мільйона рослин", - йдеться в заяві Цивільної гвардії Іспанії.
Поліція додала, що банда сушила рослини марихуани, упаковувала їх і відправляла в різні частини Іспанії, Швейцарії, Голландії, Німеччини та Бельгії.
Банда була затримана в Толедо, Сьюдад-Реалі, Валенсії та Астурії минулого місяця, але деталі операції були оприлюднені лише в суботу 5 листопада.
Нагадаємо
Згідно з новим дослідженням, вживання марихуани молодими американцями досягло рекордного рівня минулого року, і споживання галюциногенів також зростає.