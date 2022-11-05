Іспанська поліція вилучила найбільшу в історії партію марихуани вартістю 64 млн євро

Деталі

Поліція провела ряд рейдів на фермах і виробничих підприємствах по всій Іспанії в рамках операції під назвою "Сади". Було заарештовано дев'ять чоловіків і 11 жінок у віці від 20 до 59 років.

"Цивільна гвардія вилучила найбільшу схованку розфасованої марихуани, знайдену до цього часу. Це було еквівалентно приблизно 1,1 мільйона рослин", - йдеться в заяві Цивільної гвардії Іспанії.

Поліція додала, що банда сушила рослини марихуани, упаковувала їх і відправляла в різні частини Іспанії, Швейцарії, Голландії, Німеччини та Бельгії.

Банда була затримана в Толедо, Сьюдад-Реалі, Валенсії та Астурії минулого місяця, але деталі операції були оприлюднені лише в суботу 5 листопада.

Нагадаємо

Згідно з новим дослідженням, вживання марихуани молодими американцями досягло рекордного рівня минулого року, і споживання галюциногенів також зростає.