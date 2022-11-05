Испанская полиция изъяла крупнейшую в истории партию марихуаны стоимостью 64 млн евро

Детали

Полиция провела ряд рейдов на фермах и производственных предприятиях по всей Испании в рамках сделки под названием "Сады". Были арестованы девять мужчин и 11 женщин в возрасте от 20 до 59 лет.

"Гражданская гвардия изъяла самый большой тайник расфасованной марихуаны, найденный до сих пор. Это было эквивалентно примерно 1,1 миллиону растений", - говорится в заявлении Гражданской гвардии Испании.

Полиция добавила, что банда сушила растения марихуаны, упаковывала их и отправляла в разные части Испании, Швейцарии, Голландии, Германии и Бельгии.

Банда была задержана в Толедо, Сьюдад-Реале, Валенсии и Астурии в прошлом месяце, но детали сделки были обнародованы только в субботу 5 ноября.

Напомним

Согласно новому исследованию, употребление марихуаны молодыми американцами достигло рекордного уровня прошлого года, и потребление галлюциногенов также растет.