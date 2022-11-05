Испанская полиция изъяла крупнейшую в истории партию марихуаны стоимостью 64 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Испанская полиция изъяла 32 тонны упакованной марихуаны уличной стоимостью не менее 64 миллионов евро (63,74 миллиона долларов), что, по их словам, является наибольшим количеством, когда-либо найденным в Испании или на международном уровне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Полиция провела ряд рейдов на фермах и производственных предприятиях по всей Испании в рамках сделки под названием "Сады". Были арестованы девять мужчин и 11 женщин в возрасте от 20 до 59 лет.
"Гражданская гвардия изъяла самый большой тайник расфасованной марихуаны, найденный до сих пор. Это было эквивалентно примерно 1,1 миллиону растений", - говорится в заявлении Гражданской гвардии Испании.
Полиция добавила, что банда сушила растения марихуаны, упаковывала их и отправляла в разные части Испании, Швейцарии, Голландии, Германии и Бельгии.
Банда была задержана в Толедо, Сьюдад-Реале, Валенсии и Астурии в прошлом месяце, но детали сделки были обнародованы только в субботу 5 ноября.
Напомним
Согласно новому исследованию, употребление марихуаны молодыми американцами достигло рекордного уровня прошлого года, и потребление галлюциногенов также растет.