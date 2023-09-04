Іспанію охоплює негода: Жителів Мадрида закликали залишатися вдома
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У неділю мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Альмейда порадив усім жителям залишатися вдома, оскільки столиця готується до проливних дощів і штормів, які охоплюють Іспанію. Про це пише Reuters, передає УНН.
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«Через виняткову та аномальну ситуацію, в якій будуть побиті рекорди кількості опадів, я прошу жителів Мадрида залишитися сьогодні вдома», — написав мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Альмейда в X/Twitter.
Деталі
Національне метеорологічне агентство AEMET оголосило максимальний червоний рівень тривоги на неділю в регіоні Мадрида, провінції Толедо та місті Кадіс.
Зазначається, що протягом 12 годин у Мадриді може випасти до 120 літрів на квадратний метр опадів.
Екстрені служби Мадрида розіслали жителям SMS-повідомлення з попередженням про небезпеку повені та порадили не користуватися транспортними засобами.
Доповнення
Ла Ліга призупинила вечірній матч між Атлетіко Мадрид і Севілья на стадіоні Ванда Метрополітано в Мадриді через тривогу.
В Альканарі, Таррагона, на східному узбережжі Іспанії, надзвичайні служби також закликали мешканців залишатись у своїх будинках через повінь після того, як випало 215 літрів дощу на квадратний метр за останні 24 години.
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