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Испанию охватывает непогода: Жителей Мадрида призвали оставаться дома

Испанию охватывает непогода: Жителей Мадрида призвали оставаться дома

Киев • УНН

 • 958987 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В воскресенье мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда посоветовал всем жителям оставаться дома, поскольку столица готовится к проливным дождям и штормам, которые охватывают Испанию. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Цитата 

«Из-за исключительной и аномальной ситуации, в которой будут побиты рекорды количества осадков, я прошу жителей Мадрида остаться сегодня дома», — написал мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда в X/Twitter.

Детали 

Национальное метеорологическое агентство AEMET объявило максимальный красный уровень тревоги на воскресенье в регионе Мадрида, провинции Толедо и городе Кадис.

Отмечается, что в течение 12 часов в Мадриде может выпасть до 120 литров на квадратный метр осадков.

Экстренные службы Мадрида разослали жителям SMS-сообщения с предупреждением об опасности наводнения и посоветовали не пользоваться транспортными средствами.

Дополнение 

Ла Лига приостановила вечерний матч между Атлетико Мадрид и Севилья на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде из-за тревоги.

В Альканаре, Таррагона, на восточном побережье Испании, чрезвычайные службы также призвали жителей оставаться в своих домах из-за наводнения после того, как за последние 24 часа выпало 215 литров дождя на квадратный метр.

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