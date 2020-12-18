Іспанія зробила крок до легалізації евтаназії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Нижня палата парламенту Іспанії підтримала законопроект про легалізацію евтаназії, попри сильну протидію з боку релігійних груп. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
Законопроект був схвалений 198 “за” в нижній палаті після довгих дебатів напередодны, при цьому 138 депутатів проголосували проти документа.
Законодавство дозволяє людям з “серйозними і невиліковними” захворюваннями, що викликають “нестерпні страждання”, зробити евтаназію.
Тепер законопроект буде направлений в сенат країни, який може запропонувати поправки.
Відзначається, що, в разі ухваення, Іспанія стане четвертою країною в Європейському Союзі, що легалізувала евтаназію. Наразі така практика дозволена тільки в Бельгії, Люксембурзі і Нідерландах.
Міністр охорони здоров’я країни Сальвадор Ілла при голосуванні звернувся до законодавців, заявивши, що це важливе рішення.
“Це важливий день для всіх громадян, тому що ми рухаємося до більш гуманного і справедливого суспільства. Але, перш за все, це важливий день для тих людей, які перебувають у ситуації серйозних страждань, а також для їх сімей і близьких їм людей”, - сказав Ілла.
Як повідомляв УНН, раніше в цьому році федеральний конституційний суд Німеччини ухвалив рішення про те, що право на смерть за власним бажанням належить до особистих прав людини, а заборона евтаназії порушує права тяжкохворих.