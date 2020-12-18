Испания сделала шаг к легализации эвтаназии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Нижняя палата парламента Испании поддержала законопроект о легализации эвтаназии, несмотря на сильное противодействие со стороны религиозных групп. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Законопроект был одобрен 198 “за” в нижней палате после долгих дебатов накануне, при этом 138 депутатов проголосовали против документа.
Законодательство позволяет людям с “серьезными и неизлечимыми” заболеваниями, вызывающими “невыносимые страдания”, сделать эвтаназию.
Теперь законопроект будет направлен в Сенат страны, который может предложить поправки.
Отмечается, что, в случае принятия, Испания станет четвертой страной в Европейском Союзе, легализовавшей эвтаназию. В настоящее время такая практика разрешена только в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.
Министр здравоохранения страны Сальвадор Илла при голосовании обратился к законодателям, заявив, что это важное решение.
“Это важный день для всех граждан, потому что мы движемся к более гуманному и справедливому обществу. Но, прежде всего, это важный день для тех людей, которые находятся в ситуации серьезных страданий, а также для их семей и близких им людей”, — сказал Илла.
Как сообщал УНН, ранее в этом году федеральный конституционный суд Германии принял решение о том, что право на смерть по собственному желанию принадлежит к личным правам человека, а запрет эвтаназии нарушает права тяжелобольных.