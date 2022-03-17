Іспанія приєдналася до ініціативи притягнути Путіна до Гаазького суду

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 57534 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 118888 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 148562 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 199662 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 193800 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 183310 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 156147 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118078 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110432 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 328969 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
94 %
746 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 46719 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 50837 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

23:29 • 37865 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 44325 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 39311 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 204447 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 328973 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 587238 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 529370 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 728451 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 57418 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 98384 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 125637 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 148309 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 161541 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Іспанія приєдналася до ініціативи притягнути Путіна до Гаазького суду

Іспанія приєдналася до ініціативи притягнути Путіна до Гаазького суду

Київ • УНН

 • 148394 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Іспанія приєднається до ініціативи щодо притягнення президента росії до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі, щоб притягнути його до відповідальності за "воєнні злочини", скоєні російськими військами під час вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на EURACTIV EFE.

Деталі

В інтерв'ю приватному телеканалу Telecinco міністр закордонних справ Іспанії Жозе Мануель Альбарес заявив, що вторгнення путіна в Україну "не буде безкоштовним".

Альбарес пояснив, що тепер мета його уряду — забезпечити, щоб Україна продовжувала жити в мирі. Однак нещодавно Мадрид відправив в Україну другу партію летальної зброї, в основному протитанкових установок і боєприпасів, щоб допомогти відбити вторгнення агресора.

Прем'єр-міністр Педро Санчес підтвердив, що Іспанія збільшить свій військовий бюджет, який, ймовірно, досягне 2% ВВП відповідно до вимог НАТО, щоб протистояти новим викликам безпеці країни через загрозу росії у Східній Європі.

Санчес попередив, що Європа має звернути увагу на те, що відбувається в Україні, а блок ЄС має покращити свою обороноздатність разом зі своїми союзниками по НАТО, в інтерв’ю, яке транслював приватний канал La Sexta.

Цитата

"Ми повинні зупинити Путіна зараз, в Україні, тому що ми не знаємо, яка країна буде наступною", - попередив Санчес, який сказав, що немає жодних суперечок з Unidas Podemos щодо позиції Іспанії в конфлікті з Росією .

Відповідаючи на запитання, чи існує ризик третьої світової війни Санчес дав зрозуміти, що саме цього хочуть уникнути ЄС і США.

Нагадаємо

Іспанія заарештувала яхту російського олігарха Чемезова вартістю 140 млн доларів – ЗМІ

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,565.50
Золото
$3,154.39
Tesla
$268.93
Brent
$74.52
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.30