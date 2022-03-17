Іспанія приєдналася до ініціативи притягнути Путіна до Гаазького суду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Іспанія приєднається до ініціативи щодо притягнення президента росії до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі, щоб притягнути його до відповідальності за "воєнні злочини", скоєні російськими військами під час вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на EURACTIV EFE.
Деталі
В інтерв'ю приватному телеканалу Telecinco міністр закордонних справ Іспанії Жозе Мануель Альбарес заявив, що вторгнення путіна в Україну "не буде безкоштовним".
Альбарес пояснив, що тепер мета його уряду — забезпечити, щоб Україна продовжувала жити в мирі. Однак нещодавно Мадрид відправив в Україну другу партію летальної зброї, в основному протитанкових установок і боєприпасів, щоб допомогти відбити вторгнення агресора.
Прем'єр-міністр Педро Санчес підтвердив, що Іспанія збільшить свій військовий бюджет, який, ймовірно, досягне 2% ВВП відповідно до вимог НАТО, щоб протистояти новим викликам безпеці країни через загрозу росії у Східній Європі.
Санчес попередив, що Європа має звернути увагу на те, що відбувається в Україні, а блок ЄС має покращити свою обороноздатність разом зі своїми союзниками по НАТО, в інтерв’ю, яке транслював приватний канал La Sexta.
Цитата
"Ми повинні зупинити Путіна зараз, в Україні, тому що ми не знаємо, яка країна буде наступною", - попередив Санчес, який сказав, що немає жодних суперечок з Unidas Podemos щодо позиції Іспанії в конфлікті з Росією .
Відповідаючи на запитання, чи існує ризик третьої світової війни Санчес дав зрозуміти, що саме цього хочуть уникнути ЄС і США.
Нагадаємо
Іспанія заарештувала яхту російського олігарха Чемезова вартістю 140 млн доларів – ЗМІ