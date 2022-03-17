Испания присоединилась к инициативе привлечь Путина к Гаагскому суду

Детали

В интервью частному телеканалу Telecinco министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вторжение путина в Украину "не будет бесплатным".

Альбарес объяснил, что теперь цель его правительства-обеспечить, чтобы Украина продолжала жить в мире. Однако недавно Мадрид отправил в Украину вторую партию летального оружия, в основном противотанковых установок и боеприпасов, чтобы помочь отразить вторжение агрессора.

Премьер-министр Педро Санчес подтвердил, что Испания увеличит свой военный бюджет, который, вероятно, достигнет 2% ВВП в соответствии с требованиями НАТО, чтобы противостоять новым вызовам безопасности страны из-за угрозы России в Восточной Европе.

Санчес предупредил, что Европа должна обратить внимание на то, что происходит в Украине, а блок ЕС должен улучшить свою обороноспособность вместе со своими союзниками по НАТО, в интервью, которое транслировал частный канал La Sexta.

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"Мы должны остановить Путина сейчас, в Украине, потому что мы не знаем, какая страна будет следующей", - предупредил Санчес, который сказал, что нет никаких споров по Unidas Podemos о позиции Испании в конфликте с Россией .

Отвечая на вопрос, существует ли риск Третьей мировой войны Санчес дал понять, что именно этого хотят избежать ЕС и США.

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