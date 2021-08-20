Іспанія не пустила в свій порт російські військові кораблі

Деталі

Відомо, що йшлося про триденний візит, який повинен був початися 18 серпня. Російські кораблі повинні були дозаправитися в Сеуті і поповнити запаси продовольства. Одночасно планувалося, що члени екіпажів могли відвідати місто.

Прохання про захід кораблів було спрямоване Росією ще на початку літа. У відповідь іспанське МЗС вимагало інформацію про маршрут і цілі їх плавання, на що російська сторона не відповіла. Іспанія, своєю чергою, не відповіла на російське прохання і, таким чином, не дозволила судам зайти в Сеуту.

Примітно, що судна ВМС Росії зупинялися в Сеуті в останні десятиліття досить регулярно. Ці заходи викликали в останні роки критику з боку союзників Іспанії по НАТО і Євросоюзу. Так, Європарламент попросив іспанський уряд пояснити, наскільки його "гостинність" стосовно росіян узгоджується з санкціями ЄС, накладеними за анексію Криму.

Своєю чергою, незгоду з заходом російських кораблів неодноразово висловлювала Велика Британія, враховуючи, що Сеута розташована недалеко від її військово-морської бази в Гібралтарі. Лондон вважає, що російський флот може використовувати свою стоянку для збору інформації про цю базу.

Доповнення

До слова, обслуговування російських військових кораблів було досить вигідно Іспанії - воно приносило доходи Сеуті. Однак, тепер Іспанія повинна відмовляти Москві, як член Євросоюзу, враховуючи згадані санкції. Запитуючи у Росії маршрут кораблів, Мадрид заздалегідь знав, що відповіді не отримає, оскільки Москва заявила іспанській стороні ще в 2016 році, що плани її флоту є військовою таємницею і не розголошуються.