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Испания не пустила в свой порт российские военные корабли

Испания не пустила в свой порт российские военные корабли

Киев  •  УНН

 • 49763 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Министерство иностранных дел Испании не ответило на просьбу России о заходе ее двух военных кораблей - большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и спасательного буксирного судна "Алтай" - в порт города Сеута, испанского полуэксклава в Северной Африке. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Известно, что речь шла о трехдневном визите, который должен был начаться 18 августа. Российские корабли должны были дозаправиться в Сеуте и пополнить запасы продовольствия. Одновременно планировалось, что члены экипажей могли посетить город.

Просьба о заходе кораблей была направлена Россией еще в начале лета. В ответ испанский МИД затребовал информацию о маршруте и цели их плавания, на что российская сторона не ответила. Испания, в свою очередь, не ответила на российскую просьбу и, таким образом, не позволила судам зайти в Сеуту.

Примечательно, что судна ВМС России останавливались в Сеуте в последние десятилетия довольно регулярно. Эти заходы вызывали в последние годы критику со стороны союзников Испании по НАТО и Евросоюзу. Так, Европарламент попросил испанское правительство объяснить, насколько его "гостеприимство" по отношению к россиянам согласуется с санкциями ЕС, наложенными за аннексию Крыма.

В свою очередь, несогласие с заходом российских кораблей неоднократно высказывала Великобритания, учитывая, что Сеута находится недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре. Лондон полагает, что российский флот может использовать свою стоянку для сбора информации об этой базе.

Дополнение

К слову, обслуживание российских военных кораблей было довольно выгодно Испании - оно приносило доходы Сеуте. Однако, теперь Испания должна отказывать Москве, как член Евросоюза, учитывая упомянутые санкции. Запрашивая у России маршрут кораблей, Мадрид заранее знал, что ответа не получит, поскольку Москва заявила испанской стороне еще в 2016 году, что планы ее флота являются военной тайной и не разглашаются.

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