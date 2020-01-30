Іспанія евакуює 20 своїх громадян із Уханю і відправить їх у карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Іспанія евакуює двадцять своїх громадян з міста Ухань, яке стало епіцентром коронавірусу. Вони скоро прибудуть до Мадриду і 14 днів пробудуть в карантині. Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство EFE.
"Двадцять іспанців з китайського міста Ухань, де стався спалах коронавірусу, найближчим часом прибудуть до Мадриду і будуть переведені до лікарні Гомеса Улла, де вони проведуть карантинний період впродовж 14 днів, максимальний інкубаційний період вірусу", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що під час пресконференції Міністерство охорони здоров’я в Іспанії обговорило готовність до приїзду евакуйованих громадян.
Нагадаємо, евакуйованих із Уханю американців на три дні відправлять на військову базу в Каліфорнії для обстеження.