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Евакуйованих із Уханю американців на 3 дні відправлять на військову базу в Каліфорнії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Евакуйованих 195 громадян США із епіцентру поширення вірусу - міста Ухань відправлять на детальне обстеження на військову базу Марч, що у Каліфорнії. Перевірки триватимуть 72 години. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН

Евакуйованих із Уханю американців на 3 дні відправлять на військову базу в Каліфорнії

"Майже 200 громадян США, які були евакуйовані з китайського міста Ухань, що знаходиться в епіцентрі спалаху коронавируса, в середу прибули на військову базу в Каліфорнії, де вони будуть перебувати в ізоляції під наглядом медиків протягом як мінімум 72 годин. Про це в середу заявили представники міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що група, яка складається переважно з дипломатів і членів їх сімей, була евакуйована з Уханю чартерним рейсом, організованим урядом США. Літак зупинився на дозаправку на Алясці у вівторок вночі, а потім вилетів на авіабазу резерву ВПС США Марч в 97 км на схід від Лос-Анджелеса.

"Всі 195 пасажирів, які прибули на авіабазу, були проінспектовані представниками китайської влади і Держдепартаменту перед посадкою на літак в Ухані. Під час посадки на Алясці пасажири знову були перевірені командою з Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC). Всі пасажири добровільно погодилися залишитися в ізольованому житловому приміщенні на військовій базі, огородженому від персоналу бази, терміном на 72 години", - повідомляє "Голос Америки".

Евакуйовані американці, які по прибуттю до Каліфорнії зазнали нової медичної перевірки, протягом найближчих трьох діб будуть проходити ще цілий ряд обстежень, включаючи здачу аналізів крові на наявність вірусу, повідомили представники CDC.

"Ці люди не перебувають під федеральним карантином. Я особисто поговорив з ними після того, як вони вийшли з літака і переглянув результати їх першої перевірки. Вони раді тому, що знаходяться тут. Вони дуже охоче відповідали на всі питання", - уточнив доктор Крістофер Брейді, заступник директора Національного центру виникають і природно-вогнищевих інфекційних хвороб в складі CDC.

Передбачається, що евакуйованим американцям дозволять повернутися додому після закінчення 72-годинного терміну - за умови, що у них не буде виявлено ознаки інфекції, заявили в CDC.

Як повідомлялося раніше в УНН, США збираються евакуювати з Ухані близько 240 американців. 

У Китаї за останню добу померли 38 осіб, інфікованих коронавірусів 2019-nCoV. Таким чином, загальна кількість загиблих від вірусу досягла 170 осіб.

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