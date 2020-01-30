Эвакуированных из Уханя американцев на 3 дня отправят на военную базу в Калифорнии

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 32831 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 72060 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 119061 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 112005 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 64211 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72732 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186846 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150462 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158484 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138604 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.8м/с
39%
Популярные новости

Украл телефон у раненого: полиция задержала вора на месте ракетного удара в Сумах

15 апреля, 16:48 • 10153 просмотра

Google обучает ИИ разговаривать на языке дельфинов

15 апреля, 16:52 • 9046 просмотра

"Приватизировал" церковь и имущество на более 7 млн грн: в Киевской области разоблачили настоятеля храма УПЦ (МП)

15 апреля, 17:05 • 8604 просмотра

Фонды сэра Элтона Джона в россии признали нежелательными из-за "ЛГБТ-пропаганды"

15 апреля, 17:19 • 7592 просмотра

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 7296 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 119071 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 112014 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87723 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99775 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129754 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 6128 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11561 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14214 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16991 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18967 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Эвакуированных из Уханя американцев на 3 дня отправят на военную базу в Калифорнии

Киев • УНН

 • 13623 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Эвакуированных 195 граждан США с эпицентра распространения вируса - города Ухань отправят на детальное обследование на военную базу Марч, в Калифорнии. Проверки продлятся 72 часа. Об этом сообщает "Голос Америки", информирует УНН.

Эвакуированных из Уханя американцев на 3 дня отправят на военную базу в Калифорнии

"Почти 200 граждан США, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, находящегося в эпицентре вспышки коронавируса, в среду прибыли на военную базу в Калифорнии, где они будут находиться в изоляции под наблюдением медиков в течение как минимум 72 часов. Об этом в среду заявили представители министерства здравоохранения и социальных служб США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа, состоящая преимущественно из дипломатов и членов их семей, была эвакуирована из Уханя чартерным рейсом, организованным правительством США. Самолет остановился на дозаправку на Аляске во вторник ночью, а затем вылетел на авиабазу резерва ВВС США Марч в 97 км к востоку от Лос-Анджелеса.

"Все 195 пассажиров, прибывших на авиабазу, были проинспектированы представителями китайских властей и Госдепартамента перед посадкой на самолет в Ухане. Во время посадки на Аляске пассажиры снова были проверены командой из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Все пассажиры добровольно согласились остаться в изолированном жилом помещении на военной базе, огражденной от персонала базы сроком на 72 часа", - сообщает "Голос Америки".

Эвакуированные американцы, по прибытию в Калифорнию подверглись новой медицинской проверке, в течение ближайших трех суток будут проходить еще целый ряд обследований, включая сдачу анализов крови на наличие вируса, сообщили представители CDC.

"Эти люди не находятся под федеральным карантином. Я лично поговорил с ними после того, как они вышли из самолета и пересмотрел результаты их первой проверки. Они рады тому, что находятся здесь. Они очень охотно отвечали на все вопросы", - уточнил доктор Кристофер Брейди, заместитель директора Национального центра возникают и природно-очаговых инфекционных болезней в составе CDC.

Предполагается, что эвакуированным американцам позволят вернуться домой после окончания 72-часового срока - при условии, что у них не будут выявлены признаки инфекции, заявили в CDC.

Как сообщалось ранее в УНН, США собираются эвакуировать из Уханя около 240 американцев.

В Китае за последние сутки умерли 38 человек, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV. Таким образом, общее число погибших от вируса достигло 170 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровьеНовости Мира
Brent
$64.67
Bitcoin
$83,634.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,286.74
Ethereum
$1,598.73