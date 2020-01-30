Эвакуированных из Уханя американцев на 3 дня отправят на военную базу в Калифорнии

"Почти 200 граждан США, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, находящегося в эпицентре вспышки коронавируса, в среду прибыли на военную базу в Калифорнии, где они будут находиться в изоляции под наблюдением медиков в течение как минимум 72 часов. Об этом в среду заявили представители министерства здравоохранения и социальных служб США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа, состоящая преимущественно из дипломатов и членов их семей, была эвакуирована из Уханя чартерным рейсом, организованным правительством США. Самолет остановился на дозаправку на Аляске во вторник ночью, а затем вылетел на авиабазу резерва ВВС США Марч в 97 км к востоку от Лос-Анджелеса.

"Все 195 пассажиров, прибывших на авиабазу, были проинспектированы представителями китайских властей и Госдепартамента перед посадкой на самолет в Ухане. Во время посадки на Аляске пассажиры снова были проверены командой из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Все пассажиры добровольно согласились остаться в изолированном жилом помещении на военной базе, огражденной от персонала базы сроком на 72 часа", - сообщает "Голос Америки".

Эвакуированные американцы, по прибытию в Калифорнию подверглись новой медицинской проверке, в течение ближайших трех суток будут проходить еще целый ряд обследований, включая сдачу анализов крови на наличие вируса, сообщили представители CDC.

"Эти люди не находятся под федеральным карантином. Я лично поговорил с ними после того, как они вышли из самолета и пересмотрел результаты их первой проверки. Они рады тому, что находятся здесь. Они очень охотно отвечали на все вопросы", - уточнил доктор Кристофер Брейди, заместитель директора Национального центра возникают и природно-очаговых инфекционных болезней в составе CDC.

Предполагается, что эвакуированным американцам позволят вернуться домой после окончания 72-часового срока - при условии, что у них не будут выявлены признаки инфекции, заявили в CDC.

Как сообщалось ранее в УНН, США собираются эвакуировать из Уханя около 240 американцев.

В Китае за последние сутки умерли 38 человек, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV. Таким образом, общее число погибших от вируса достигло 170 человек.