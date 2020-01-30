Испания эвакуирует 20 своих граждан из Уханя и отправит их в карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Испания эвакуирует двадцать своих граждан из города Ухань, которое стало эпицентром коронавируса. Они скоро прибудут в Мадрид и 14 дней пробудут в карантине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство EFE.
"Двадцать испанцев из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса, в ближайшее время прибудут в Мадрид и будут переведены в больницу Гомеса Улла, где они проведут карантинный период в течение 14 дней, максимальный инкубационный период вируса", - говорится в сообщении.
Сообщается, что во время пресс-конференции Министерство здравоохранения в Испании обсудило готовность к приезду эвакуированных граждан.
Напомним, эвакуированных из Уханя американцев на три дня отправят на военную базу в Калифорнии для обследования.