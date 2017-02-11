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Існують стійкі схеми завезення українців до РФ через псевдоаганції з підбору персоналу - МЗС

Київ • УНН

 • 17874 перегляди

МЗС застерігає українців від пошуку роботи шляхом домовленості із неперевіреними або сумнівними посередниками

Існують стійкі схеми завезення українців до РФ через псевдоаганції з підбору персоналу - МЗС

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України відстежує інформацію про затриманих і засуджених у РФ громадян України за звинуваченням у збуті наркотиків. Про це повідомив у коментарі УНН начальник консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Я хотів би підкреслити, що аналіз (інформації про - ред.) затриманих і засуджених у РФ громадян України за звинуваченням у збуті наркотиків свідчить про помітне зростання кількісного показника затриманих українців. Є підстави вважати, що існують стійкі схеми завезення громадян України до Російської Федерації за посередництва низки структур, які видають себе за агенції із підбору персоналу для роботи в Росії. З цією метою вони розміщують відповідні оголошення на вулицях, у метро, в друкованих ЗМІ. До речі, передусім в регіональних", - повідомив він.

Також, В.Кирилич нагадав, що МЗС застерігає українців від прийняття рішень щодо пошуку роботи шляхом домовленості із неперевіреними або із сумнівними посередниками.

"МЗС застерігало і застерігає українців від прийняття рішень щодо пошуку роботи шляхом домовленості із неперевіреними або із сумнівними посередниками. Ми повинні розуміти, що працевлаштування за кордоном можливе тільки законним шляхом і з дотриманням встановлених вимог. У МЗС відстежується ситуація і, за останніми даними, кількісний показник затриманих із цих мотивів є доволі високим", - повідомив він.

Раніше речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко зазначив, що інформація щодо затримання близько 50 українців у РФ у справі про міжнародний наркосиндикат, ймовірно, є продовженням історії про виявлення каналу вербування українських громадян для використання їх в якості наркокур'єрів.

Крім того, А.Шевченко, посилаючись на інформацію від правозахисників, зазначив, що у російських в'язницях сидять сотні українців, яких обманом змусили продавати наркотики.

Як повідомляв УНН, у справі про міжнародний наркосиндикат, діяльність якого припинена в РФ, затримані 67 осіб, 47 з них - громадяни України.

Нагадаємо, у грудні Департамент МВС із запобігання злочинів щодо торгівлі людьми виявив масштабний канал вербування українських громадян для використання їх в якості наркокур'єрів.

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