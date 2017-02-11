Существуют устойчивые схемы завоза украинцев в РФ через псевдоагентства по подбору персонала - МИД

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Украины отслеживает информацию о задержанных и осужденных в РФ гражданах Украины по обвинению в сбыте наркотиков. Об этом сообщил в комментарии УНН начальник консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Я хотел бы подчеркнуть, что анализ (информации о - ред.) задержанных и осужденных в РФ граждан Украины по обвинению в сбыте наркотиков свидетельствует о заметном росте количественного показателя задержанных украинцев. Есть основания считать, что существуют устойчивые схемы завоза граждан Украины в РФ при посредничестве ряда структур, которые выдают себя за агентства по подбору персонала для работы в России. С этой целью они размещают соответствующие объявления на улицах, в метро, в печатных СМИ. Кстати, прежде всего в региональных", - сообщил он.

Также, В.Кирилич напомнил, что МИД предостерегает украинцев от принятия решений относительно поиска работы путем договоренности с непроверенными или сомнительными посредниками.

"МИД предостерегало и предостерегает украинцев от принятия решений относительно поиска работы путем договоренности с непроверенными или сомнительными посредниками. Мы должны понимать, что трудоустройство за рубежом возможно только законным путем и с соблюдением установленных требований. В МИД отслеживается ситуация и, по последним данным, количественный показатель задержанных по этим мотивам является достаточно высоким", - сообщил он.

Ранее пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко отметил, что информация о задержании около 50 украинцев в РФ по делу о международном наркосиндикате, вероятно, является продолжением истории о выявлении канала вербовки украинских граждан для использования их в качестве наркокурьеров.

Кроме того, А.Шевченко, ссылаясь на информацию от правозащитников, отметил, что в российских тюрьмах сидят сотни украинцев, которых обманом заставили продавать наркотики.

Как сообщал УНН, по делу о международном наркосиндикате, деятельность которого приостановлена в РФ, задержаны 67 человек, 47 из них - граждане Украины.

Напомним, в декабре Департамент МВД по предотвращению преступлений относительно торговли людьми обнаружил масштабный канал вербовки украинских граждан для использования их в качестве наркокурьеров.