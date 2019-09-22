Ісландію оштрафували через провокацію на Євробаченні-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Через ісландський техно та панк-рок гурту Hatari, який представляв Ісландію на Євробаченні-2019, ісландський мовник має сплатити штраф. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Під час оголошення результатів, коли телекамери знімали учасників ісландського гурту, музиканти розгорнули банери з палестинським прапором, чим викликали несхвальні відгуки публіки, пише видання. Згодом в учасників групи ці банери конфіскували.
Зазначається, що регламент пісенного конкурсу забороняє демонстрацію політичних меседжів.
У результаті Шестиденної війни у 1967 році Ізраїль відбив координовані удари збройних сил Єгипту, Сирії та Йорданії. У підсумку він окупував Сектор Гази, Західний берег річки Йордан, Східний Єрусалимом, а також частину Синайського півострова. Палестинці вимагають повернення територій та створення держави Палестина.
Як повідомляв УНН, на пісенному конкурсі ісландський гурт посів десяте місце. Переміг представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade. Україна, нагадаємо, не брала участь у конкурсі.