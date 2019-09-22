Исландию оштрафовали из-за провокации на Евровидении-2019

Во время объявления результатов, когда телекамеры снимали участников исландского группы, музыканты развернули баннеры с палестинским флагом, чем вызвали неодобрительные отзывы публики, пишет издание. Впоследствии у участников группы эти баннеры конфисковали.

Отмечается, что регламент песенного конкурса запрещает демонстрацию политических месседжей.

В результате шестидневной войны в 1967 году Израиль отразил координированные удары вооруженных сил Египта, Сирии и Иордании. В итоге он оккупировал Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, а также часть Синайского полуострова. Палестинцы требуют возвращения территорий и создание государства Палестина.

Как сообщал УНН, на песенном конкурсе исландский группа заняла десятое место. Победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Украина, напомним, не участвовала в конкурсе.