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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 51048 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110068 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101958 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109124 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119174 просмотра

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Исландию оштрафовали из-за провокации на Евровидении-2019

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Из-за исландской техно и панк-рок группы Hatari, который представлял Исландию на Евровидении-2019, исландский вещатель должен заплатить штраф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Во время объявления результатов, когда телекамеры снимали участников исландского группы, музыканты развернули баннеры с палестинским флагом, чем вызвали неодобрительные отзывы публики, пишет издание. Впоследствии у участников группы эти баннеры конфисковали.

Отмечается, что регламент песенного конкурса запрещает демонстрацию политических месседжей.

В результате шестидневной войны в 1967 году Израиль отразил координированные удары вооруженных сил Египта, Сирии и Иордании. В итоге он оккупировал Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, а также часть Синайского полуострова. Палестинцы требуют возвращения территорий и создание государства Палестина.

Как сообщал УНН, на песенном конкурсе исландский группа заняла десятое место. Победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Украина, напомним, не участвовала в конкурсе.

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