Ісландія може приєднатись до бойкоту ЧС-2018 з футболу в Росії

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Офіційна делегація Ісландії може відмовитися від подорожі на Чемпіонат Світу з футболу, який цього року проходитиме на території Російської Федерації, щоб підтримати Британію в контексті справи про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля. Про це йдеться в матеріалі видання Iceland Review, оприлюдненому 19 березня, передає УНН.

Міністр закордонних справ Ісландії Гудлаугур Тор Тордарсон повідомив, що відмова від відвідування Росії офіційними особами в рамках чемпіонату світу з футболу зараз стоїть на обговоренні. Проте участь національної збірної у заході під сумнів не ставлять.

"Те, що ми обговорюємо, звичайно є відповіддю на події у Великобританії. Це дуже серйозні речі, і вони стосуються не тільки британців [...] Звичайно, наша команда візьме участь і шанувальники команди, у цьому не виникає ніяких сумнівів ", - заявив Гудлаугур.

Нагадаємо, 14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила, що жоден високопоставлений британський представник не поїде на чемпіонат світу з футболу, який проходитиме цього року в Росії. Такі заходи Британія здійснить у відповідь на отруєння в Солсбері екс-полковник запасу російського ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

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