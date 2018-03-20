Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ-2018 по футболу в России

Министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Топ Тордарсон сообщил, что отказ от посещения России официальными лицами в рамках чемпионата мира по футболу сейчас стоит на обсуждении. Однако участие национальной сборной в мероприятии под сомнение не ставят.

"То, что мы обсуждаем, обычно являются ответом на события в Великобритании. Это очень серьезные вещи, и они касаются не только британцев [...] Конечно, наша команда примет участие и поклонники команды, в этом не возникает никаких сомнений", - заявил Гудлаугур.

Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что ни один высокопоставленный британский представитель не поедет на чемпионат мира по футболу, который пройдет в этом году в России. Такие меры Великобритания осуществит в ответ на отравление в Солсбери экс-полковник запаса российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.