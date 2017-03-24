"Ісламська держава" взяла відповідальність за напад у Чечні - ЗМІ

"Угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад у Чечні", - йдеться у повідомленні видання у Twitter.

Раніше у Росгвардії повідомили, що у ніч на 24 березня шість військовослужбовців національної гвардії РФ загинули під час нападу на військову частину в Чечні.

Повідомлялося про знищення шести нападників.

Нагадаємо, у січні в Чечні застрелили двох російських нацгвардійців.

#BREAKING Islamic State group claims Chechnya attack: SITE