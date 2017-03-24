"Исламское государство" взяло ответственность за нападение в Чечне - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Экстремистская группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Чечне. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
"Группировка " Исламское государство " взяло на себя ответственность за нападение в Чечне", - говорится в сообщении издания в Twitter.
Ранее в Росгвардии сообщили, что в ночь на 24 марта шесть военнослужащих национальной гвардии РФ погибли во время нападения на воинскую часть в Чечне.
Сообщалось об уничтожении шести напавших.
Напомним, в январе в Чечне застрелили двух российских нацгвардейцев .
#BREAKING Islamic State group claims Chechnya attack: SITE- AFP news agency (@AFP) 24 марта 2017 г.