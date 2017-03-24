"Исламское государство" взяло ответственность за нападение в Чечне - СМИ

"Группировка " Исламское государство " взяло на себя ответственность за нападение в Чечне", - говорится в сообщении издания в Twitter.

Ранее в Росгвардии сообщили, что в ночь на 24 марта шесть военнослужащих национальной гвардии РФ погибли во время нападения на воинскую часть в Чечне.

Сообщалось об уничтожении шести напавших.

Напомним, в январе в Чечне застрелили двух российских нацгвардейцев .

#BREAKING Islamic State group claims Chechnya attack: SITE