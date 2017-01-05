“Ісламська держава” взяла відповідальність за напад у Багдаді

Як повідомляє видання, екстремістське угруповання “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за напад у столиці Іраку.

Як повідомлялось раніше, сьогодні внаслідок вибуху автомобіля, який був припаркований біля мечеті в населеному переважно шиїтами районі міста, загинули щонайменше шість людей.

Зазначається, що внаслідок атак, які сталися в Багдаді впродовж минулого тижня, загинули десятки людей. За частину з цих нападів відповідальність взяло екстремістське угруповання “Ісламська держава”.