“Ісламська держава” взяла відповідальність за напад у Багдаді
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. За вибух, який стався сьогодні у Багдаді, взяло на себе відповідальність угрупування “Ісламська держава”, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Як повідомляє видання, екстремістське угруповання “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за напад у столиці Іраку.
Як повідомлялось раніше, сьогодні внаслідок вибуху автомобіля, який був припаркований біля мечеті в населеному переважно шиїтами районі міста, загинули щонайменше шість людей.
Зазначається, що внаслідок атак, які сталися в Багдаді впродовж минулого тижня, загинули десятки людей. За частину з цих нападів відповідальність взяло екстремістське угруповання “Ісламська держава”.