"Исламское государство" взяло ответственность за нападение в Багдаде
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. За взрыв, который произошел сегодня в Багдаде взяла на себя ответственность группировка "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как сообщает издание, экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в столице Ирака.
Как сообщалось ранее, сегодня в результате взрыва автомобиля, который был припаркован возле мечети в населенном преимущественно шиитами районе города, погибли по меньшей мере шесть человек.
Отмечается, что в результате атак, которые произошли в Багдаде на прошлой неделе, погибли десятки людей. За часть из этих нападений ответственность взяла экстремистская группировка "Исламское государство".