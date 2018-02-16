Ішингер назвав конфлікт в України однією з найбільших загроз міжнародній безпеці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер назвав конфлікт на Сході України однією з найбільших загроз для міжнародної безпеки. Про це повідомляє DW, передає УНН.
Він наголосив, що небезпека полягає саме у невизначеній моделі поведінки Заходу щодо Росії.
"Одна з найбільших загроз - це невизначеність щодо Росії. Пригадайте Донбас, Крим, Україну. Люди продовжують гинути щодня у цьому конфлікті", - заявив Ішингер.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії наразі не підтверджує проведення зустрічі голів МЗС у "нормандському форматі" на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки, вказавши, що питання зустрічі опрацьовується.